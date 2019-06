LA MATINALE DE 19H – VENTES ARMES FRANÇAISES // 03.06.2019

L’Union européenne obligeait la France à remettre chaque année un rapport sur la vente de ses armes, alors même qu’un grand nombre des pays membres ont décidé de cesser l’exportation d’armes. Une décision difficile à prendre en France, alors que l’année 2018 fut a connu d’excellents bénéfices sur la vente d’armes. Le rapport prévu vendredi est toujours attendu au retour de ce week-end prolongé, et les polémiques autour des contrats avec le Yemen et l’Arabie saoudite posent questions. Aymeric Elluin décrypte avec les journalistes de la matinale de 19h les implications de ce rapport. Alors que la France rester l’un des plus puissant pays au monde au classement des exportateurs d’arme, les journalistes tels que Geoffrey Livolsi dénoncent dans leurs enquêtes les implications de ces ventes.

La matinale part en voyage mais pas trop loin on vous rassure! La galerie l’inattendu accueil dès le 4 juin, 5 artistes exprimant leurs visions du voyage. Magali et Maxime ont préparé l’exposition et sont à notre micro pour le zoom.

