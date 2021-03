La Matinale de 19h // Une histoire du parfum // 25/03/21

Ce soir, vous l’avez deviné, on parle de nez et d’odeurs, mais plutôt de ravissements olfactifs que de nauséabondes puanteurs. On reçoit Élisabeth de Feydeau, historienne et écrivaine, spécialiste des parfums auprès de grandes maisons, fondatrice de la marque de parfumerie Arty Fragrance, et le nez exceptionnel qui, avec le parfumeur Francis Kurkdjian, a pu reconstituer le parfum de Marie-Antoinette, Le Sillage de la reine. Elle vient de publier aux éditions Plon, Le Dictionnaire amoureux du parfum, pour notre plus grand plaisir olfactif.

En seconde partie d’émission, Daisy nous parlera de Tik Tok et de comment l’appli change notre rapport à la musique, et Lucie nous présentera le sublime film britannique Last Tree de Shola Amoo sorti en 2019. Enfin, dans le Zoom de ce soir, Dounia reçoit Florentine Brossier de l’association Règles élémentaires.

Présentation : Zoé Neboit / Réalisateur : Elsa Gavinet / Co-interview : Anaïs Martinez / Zoom : Dounia Lgn / Chroniques : Daisy Boyer et Lucie Claudon / Coordination et Web : Anaïs Martinez