La Matinale de 19h // Un hackathon à Paris, pour la bonne cause // 13/10/2021

Pour cette matinale, nour recevons l’association « Latitudes », organisatrice d’un hackathon à Paris, Lyon et Grenoble, pour participer au port de différents projets novateurs. Dans le zoom, nous avons eu le plaisir de parler à Raphaelle de Lavarène, directrice de l’atelier Renault, qui nous a parlé de l’exposition sur les Champs Elysées consacrée à la fameuse Renault 4L, symbole de la France des années 60, sous fond de liberté sexuelle et de révolutions.

Présentation : Théo Monteil / Co intervieweuse : Alice / Réalisation : Léa Lhesest / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Margaux, Charles, Raphael de l’asso Latitudes et Raphaelle de Lavarène / Chroniqueurs.ses : Quentin Bouchaud, Maud Lafaye et Lucas Richard / Web : Hugo Leroi