La Matinale de 19h // Un concours d’éloquence pour personnes bègues // 08/11/2021

Dans la deuxième partie de l’émission, on parle HipHop à l’occasion du festival Kalypso qui à lieu jusqu’au 31 décembre à Créteil et dans une trentaine de lieu un peu partout en île de France. Retour sur une discipline qui passionne toujours plus ses pratiquants ?

Maxime sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire et Adrien Guillaume m’accompagne pendant toute l’émission, avec une chronique ce soir tu vas nous parler de quoi ?

Et tout de suite on parle du bégaiement, avec l’association « Parole Bégaiement ».

Présentation : Loic Gazar / Co intervieweur et chroniqueur : Adrien-Guillaume Padovan / Réalisation : Jonathan Carrasse / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Mounah Bizri, Marc Ghadère, Mathilde Blavier et Pierre Houdeline/ Web : Hugo Leroi