La Matinale de 19h // Un an de Covid raconté par Sophie Bouillon, directrice adjointe du bureau AFP de Lagos / 03.05.2021

Comment le Nigeria a vécu cette année entre épidémie de Covid-19 et confinement, loin des caméras ?

Dans Manuwa Street (éditions Premier Parallèle), Sophie Bouillon, directrice adjointe du bureau de l’AFP à Lagos, revient sur cette année si particulière. La ville si bruyante dans laquelle elle vit est devenu si silencieuse pendant le confinement du mois de mai 2020. Le Nigeria est le pays le plus touché en valeurs absolues de Afrique de l’Ouest par le coronavirus. Le nombre de décès officiels est peu élevé, 2000, comparé à d’autres endroits dans le monde. Plus de 100 000 en France, plus de 406 000 au Brésil. Avec le confinement imposé à Lagos les inégalités n’ont jamais été aussi forte et une énième bavure policière est venu mettre le feu au poudre, avant d’être fortement réprimé dans le sang. Celle qui est devenu Lauréate du prix Albert Londres à 24ans nous raconte.

Dans le Zoom un autre livre: La baignoire d’Archimède, faut-il avoir de bonnes idées pour être un génie ? paru le 6 mai derniers aux éditions Arché. Son auteur Jules Zimmermann aussi formateur et conférencier nous apporte quelques conseils pour devenir plus créatif.

Présentation : Chloé / Co-interview : Loïc / Chronique : Lucas et Camille / Réalisation: Nicolas / Coordination : Hugo