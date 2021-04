La Matinale de 19h // Tous dans nos cocons ? // 07/04/21

Les confinements successifs nous ont forcé à rester cloitrer chez nous. Un intérieur que certains ont eu le temps d’aménager comme de véritables petits cocons. D’autres n’ont jamais fait autant de Netlix and chill, certains se sont fait livrer leurs courses pour la premières fois. De l’autre coté de la porte le monde extérieur semble s’écrouler: restaurants, hôtels, boites de nuit, salles de cinéma ou théâtre sont toujours fermés. La conséquence ? Des individus de plus en plus refermés sur eux mêmes, dans leurs bulles. Les confinement ont ils accéléré des tendances déjà existantes, ou a-t-il révélé à tant les dérives de notre société ?

Pour en parler La Matinale de 19h reçoit Vincent Cocquebert, auteur de La civilisation du cocon, aux éditions Arkhé.

Dans cette émission également décollage pour Mexico avec le portrait de l’artiste sonore Félix Blume et reportage sur les distributions alimentaires pour les étudiants précaires, organisé par Linkee. Enfin la chronique de Loïc est consacrée aux derniers livres d’Edouard Louis Combats et métamorphoses d’une femme (Seuil) et Dialogue sur l’art et la politique (PUF).

Présentation: Chloé Bergeret / Interview – Chronique: Loïc Gazar / Zoom: Louis Pierre-Lacouture / Reportage: Nolwenn / Réalisation: Colin Gruel/ Coordination: Anaïs Martinez – Philipp Fischer