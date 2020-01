La Matinale de 19h – The Good Goods // 09.01.2020

Au programme de cette Matinale de 19h, The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. On en parle en première partie d’émission en compagnie de Victoire et Thibault Satto, les fondateurs de ce média « pure player » ; qui jongle entre articles, podcasts, interviews vidéo et autres annuaires de marques écologiquement et humainement vertueuses.

« Plus on fait durer un vêtement, plus on réduit son impact à long terme. »