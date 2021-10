La Matinale de 19h // Témoignage : Alexane a subi une agression sexuelle // 20/10/2021

Au sommaire de ce soir, on reçoit Alexane Nylon, étudiante de 23 ans et Axelle Cormier adjointe de l’association “Women safe and children”, qui viendront nous parler de l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle. Dans le zoom de la rédaction, on ira à la rencontre de Edie Laconi et Cécile Duas,les réalisateurs du film ici je ne vais pas mourir, un documentaire qui suit le parcours d’habitués d’une salle de consommation à moindre risque à Paris. Lucas Richard et Maxime Fassiotti viendront nous éblouir de leur talent de chroniqueurs. Bonne soirée à l’écoute de Radio Campus.

Présentation : Chloé Bergeret / Co intervieweuse : Elsa Gavinet / Chroniqueurs : Maxime Fassiotti et Lucas Richard / Réalisation : Léa Lhesest / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Alexane Nylon, Axelle Cormier, Edie Laconi et Cécile Duas / Web : Hugo Leroi