La matinale de 19h – Suicides en France // 04.12.2019

Ce soir nous recevons Philippe Carette, psychosociologue et psychothérapeute, directeur du Centre de prévention du suicide à Paris et à l’origine du site InfoSuicide.org, pour parler avec nous du suicide dans nos sociétés contemporaines, alors que l’été dernier s’ouvrait le procès de France Télécom, et qu’hier matin un étudiant d’école de commerce à Bordeaux a mis fin à ses jours dans son école. D’après un premier communiqué de l’école hier après-midi : “la piste de la précarité étudiante est d’ores et déjà écartée », Macron peut souffler. Coline zoomera ensuite sur la pièce L’exception et la règle de la compagnie Jolie môme.

Et bien sûr, du bon son, et un reportage exclusif de Niklas en deux temps sur le congrès des jeunes européens verts qui a eu lieu début septembre à Marseille.

Présentation : Pitoum / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Kaoane / Reportage : Niklas / Zoom & web : Coline Pianetti / Coordination : Jules Benveniste