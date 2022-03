La Matinale de 19h – SPECIALE PRESIDENTIELLE #6 : Groupe des Verts/Alliance Libre Européenne // 17/03/2022

Ce soir dans La Matinale, nous recevons Frédéric Benhaim, délégué pour la candidature de Yannick Jadot pour les Verts. Les thématiques écologiques du programme seront évidemment abordées, tout comme les autres points importants du programme. Tom Nouvian, notre présentateur du jour, sera exceptionnellement épaulé par 3 jeunes de la Maison du Geste et de l’Image, Luce, Lydia et Thomas, qui viendrons poser des questions avec un point de vue plus lycéen.

En deuxième partie d’émission, nous parlerons d’un forum à destination des étudiants qui s’est déroulé le 22 mars au Forum Anim Binet dans le 18ème arrondissement. Christine Le Gall, coordinatrice et directrice des 3 centres Paris Anim Binet, ainsi que Gabrielle Siry Houari, adjointe au Maire du 18e chargée du développement économique, de l’emploi et de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.

Présentation : Tom Nouvian / Co interviews : Luce, Lydia et Thomas / Invité.e.s : Frédéric Benhaim, Christine le Gall et Gabrielle Siry Houari / Réalisation : Maxime Fassiotti / Coordination : Hugo Leroi