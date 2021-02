La Matinale de 19h – Spéciale indépendance des médias // 26/02/2021

A l’heure où les débats sur la liberté d’expression et sur le pouvoir de marché des réseaux sociaux font rage, occultant presque ceux, tout aussi importants, sur la détention des médias traditionnels et leur gouvernance, nous parlerons qualité de l’information et propriété des médias, avec Sébastien Poulain, docteur en sciences de l’information et de la communication et Benoît Huet, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit des médias, co-auteur avec l’économiste Julia Cagé de L’information est un bien public, Refonder la propriété des médias, paru la semaine dernière aux éditions du Seuil.

Le Zoom de la rédaction reçoit Camille Regache, productrice du podcast bimensuel Camille. Il se propose de déconstruire tous les stéréotypes et préjugés en matière de genre et de sexualité. Ce podcast signé Binge Audio invite à une réflexion sur l’hétéronormativité.

Crédits : Présentation : Hugo Passard/ Co-interview : Loïc Gazar / Réalisation : Elsa Gavinet / Chroniques : Massine Kelaï & Iris Martins / Coordination : Anaïs Martinez