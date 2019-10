La Matinale de 19h – SNPDEN // 24/10/2019

De service public il est question dans cette première partie d’émission, puisque nous recevrons Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes (dans le Val-de-Marne) et secrétaire national du Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale, le SNPDEN. Avec lui nous parlons des difficultés que connaissent les enseignants, en cette première année de mise en oeuvre de la réforme du baccalauréat.

Plus tard, nous retrouvons Ugolin Crépin-Leblond pour sa chronique qui viendra nous parler épargne (et oui, on pense à vous chers auditeurs), puis c’est l’heure du zoom Nicolas Muraour, qui reçoit le collectif Pochoirs pour Tous, avant que Maëlle Savina conclue cette émission avec sa chronique sur le démantèlement d’un réseau pédopornographique en Corée du Sud.

Vous avez le programme, bienvenue dans la Matinale de 19 heures !

Présentation : Hugo Passard / Co-interview : Elsa Gavinet / Chronique : Maëlle Savina et Ugolin Crépin-Leblond/ Réalisation : Swann Blanchet / Coordination : Jules Benveniste / Zoom : Nicolas Muraour / Web : Mathieu Piccarreta