La Matinale de 19h – Santé mentale des étudiants, OVE // 09.03.2020

L’Observatoire national de la Vie Étudiante (OVE) a publié un ouvrage consacré à la santé des étudiant, basé sur des enquêtes statistiques réalisées en 2016. Élément clé de leur réussite, elle est toujours perçue comme globalement bonne malgré des conditions de vie parfois déplorables.

Léa et Antoinette ont interrogé Yannick Morvan, maître de conférence en psychologie à Nanterre et membre du collège scientifique de l’OVE, sur les questions de santé mentale. Dépression, addictions, suicides, il a permis d’y voir plus clair dans les pratiques à risque et d’isolement.

En deuxième partie d’émission, Tom présente Cycle.s X Gqomunion, un événement à la Station qui met à l’honneur le Gqom, musique ultra dansante venue de Durban en Afrique du Sud.

Une interview de Damiano Bonvicini, qui s’est retrouvé en pleine zone de quarantaine du Covid-19 réalisée par Niklas et une chronique de Nicolas sur sa passion pour le scoutisme terminent de compléter cette émission.

Réalisation : Antonin Simard / Présentation : Léa Hurel / Co-interview : Antoinette / Zoom : Tom Nouvian / Interview : Niklas / Chronique : Nicolas / Coordination : Jules Benveniste