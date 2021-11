La Matinale de 19h // Réconcilier les jeunes avec les métiers du numérique // 16/11/2021

Et au menu ce soir sur le 93.9, en première partie d’émission, on parlera de la filière du numérique qui recrute sans cesse, mais avec peine ! Les talents manquent pour un secteur en expansion constante. Pour en parler, nous recevons Julien Lagache, directeur commercial chez Stedy, cabinet de conseil en ingénierie industrielle et technologiques, et Paul Hatte, entrepreneur dans la civic tech, la technologie au service de la démocratie, et par ailleurs conseiller municipal de Paris du 17eme arrondissement.

Dans le zoom de la matinale on accueillera l’association Délivr’aide qui lutte contre la précarité alimentaire et propose la livraison de panier de première nécessit dans 8 villes de France dont Paris. L’association est aussi à la recherche de personnes pour distribuer ses paniers.

Et une Matinale ce sont aussi des chroniques pardi ! Quentin Bouchaud nous fera une rétrospective de l’année 1989, entre mur de Berlin, pyramide du Louvre et Madona. Lucile Grolleau nous chroniquera Adèle, qui sort son album 30 après 6 ans d’absence.

Pour finir, Maxime Fassiotti nous chroniquera un truc. Je ne dis pas ça pour garder le mystère mais tout simplement parce que, comme lui d’ailleurs, j’en ai juste aucune idée.

Voilà, vous avez le programme, la Matinale de Radio Campus Paris, 93,9, c’est parti !

Présentation : Glenn Gillet / Co intervieweuse : Beatrix Moreau / Chroniqueur.se.s : Quentin Bouchaud et Lucile Grolleau / Réalisation : Jeffrey Louis / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Paul Hatte, Julien Lagache et Yovann Pigenet / Web : Hugo Leroi