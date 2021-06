La Matinale de 19h // Profession : journaliste, avec les bénévoles de RCP // 10/06/2021

Cher auditeur, auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c’est la matinale de 19 heures. Au programme de ce soir, nous allons parler de journalisme avec des experts de chez nous. On reçoit deux de nos formidables bénévoles et journalistes, Léo Lefrançois et Dounia Irris. En deuxième partie d’émission, on continue cette soirée spéciale conseil de carrière. Françoise Belmont, informatrice jeunesse pour le Kiosque des Lilas, qui aide les étudiants dans leur recherche professionnelle, viendra nous partager ses conseils. On écoutera aussi l’interview d’Emilien Chesnot, poète contemporain, par Pierre. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur La Matinale jusqu’à 19h55.

Présentation : Nadia Noumri / Bénévoles : Léo Lefrancois / Reportage : Pierre Poulain/ Réalisation: / Coordination : Hugo Leroi