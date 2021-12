La Matinale de 19h // Première Vision : le plus grand salon de textile d’Europe // 08/12/2021

Ce soir dans La Matinale, Ariane Bigot, directrice adjointe du service mode de Première Vision, vient nous parler de la facon dont les tendances mode concernant le textile sont créées et dévelopées. La société française accorde de plus en plus d’importance à la provenance des matériaux et leur impact écologique, c’était intéressant de voir à quel point les entreprises de textile s’adaptent.

Deux chroniques viendront habiller ce sujet : une de Marie Bourgeois, qui nous parlera du livre « L’éveil de Mademoiselle Prim », et Radidja Cieslak nous parlera d’une pièce de théâtre, « Un opéra modeste ».

Présentation : Beatrix Moreau / Invitée : Ariane Bigot / Chroniqueuses : Radidja Cieslak et Marie Bourgeois / Réalisation : Léa Lhesest / Coordination : Hugo Leroi