La Matinale de 19h – Précarité étudiante // 04/03/2021

Après un an de confinement et une situation particulièrement difficile économiquement pour les étudiants, de la précarité alimentaire à la baisse de moral en passant par l’absence de jobs, La Matinale de 19h revient sur cette année particulière pour les étudiants. En studio Adrien Liénard, vice- président de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) et Mariam Toure, référente distribution et parrainages pour l’asso Co’p1, une association pour les étudiants créée en septembre dernier

Zoom également dans cette émission sur l’artiste Louise Chérie. La jeune chanteuse d’électro-pop vient de sortir son premier EP.

Crédits : Présentation : Kathleen Franck / Co-interview : Loïc Gazar / Réalisation : Eliott Janon / Chroniques : Massine et Nadia / Coordination : Anaïs Martinez