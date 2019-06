la matinale de 19h – Paye ta pige // 19.06.2019

Au cœur de la matinale du jour : les pigistes ! Nous recevons Nora Bouazzouni, journaliste et traductrice, et surtout pigiste. Elle a l’origine du projet Paye Ta Pige, recensant les tarifs et mode de rémunération des différents médias français ou francophones. Elle parle de la situation des journalistes pigistes et de la précarité qui les touche.

« On ne dort pas la nuit parce qu’on ne sait pas comment l’on va payer le loyer. »

En deuxième partie d’émission, Morgane Protas reçoit Camille Carnel du compte Instagram Je m’en bats le clito pour nous parler du livre du même nom. Et Hugo Passard nous parle de ce qu’il a lu, vu et entendu dans la presse.

Présentation : Daphné Deschamps / Co-interview : Sandrine Tran / Zoom : Morgane Protas / Coordination : Alexandra Delbot / Réalisation: Antonin Simard / Web : Alexandra Delbot