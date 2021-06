La Matinale de 19h // Où atterrir? La zone critique par Soheil Hajmirbaba / Oscar Emch // 03/06/21

Ce soir dans La Matinale de 19h, on parle de territoire habité, modifié, représenté, d’anthropocène, de zone critique avec Soheil Hajmirbaba, architecte à l’atelier shaā d’Ivry-sur-Seine, membre du studio SOC (Société d’Objet Cartographique), qui, dans un dialogue entre art et science, remet en question notre rapport à l’espace. Soheil Hajmirbaba est aussi l’un des créateurs de la scénographie de l’excellente exposition « Critical Zones, Observatories for Earthly politics », actuellement au Centre d’art et de technologie des médias ou ZKM de Karlsruhe, et travaille entre autres activement avec l’anthropologue, sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour dans le cadre du consortium « Où atterrir ».

En seconde partie d’émission, Pierre Poulain part à la rencontre de Puissance 4000, objet sonore non homologué, qui ambitionne d’amener la chanson française du futur dans nos villes et nos campagnes. Après ce voyage déroutant, on a la chance de recevoir la relève dorée de la néo-soul et RNB française : Oscar Emch est au micro de la Matinale pour nous présenter en avant-première son nouveau single, « Canette ». Pour clôturer en beauté cette émission, vous entendrez un live acoustique plein d’émotion porté par la voix de miel d’Oscar Emch.

Présentation : Zoé Neboit / Interview et Zoom : Zoé Neboit / Reportage : Pierre Poulain / Réalisation: Elsa Gavinet / Coordination : Hugo Leroi / Web : Zoé Neboit