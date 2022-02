La Matinale de 19h // Orientation et choix d’études avec les salons l’Etudiant // 01/02/2022

Ce soir dans La Matinale, c’était le retour des Salons l’Etudiant, du 4 au 6 février, Porte de Versailles. A l’occasion de ces salons, des centaines de jeunes sont venus trouver des informations pour leur avenir… Car Parcoursup se révèle encore une fois être un véritable casse-tête. Sébastien Mercier, journaliste pour l’Etudiant, viendra éclairer nos auditeurices sur les questions d’orientation, en marge des salons.

Dans le ZOOM, FGO-Barbara lance cette année PLANETE ELLES, un dispositif de soutien à destination d’une rappeuse et d’une beatmakeuse. Les deux artistes qui seront donc soutenues cette année sont :

Neissy (rappeuse)

Meel B (beatmakeuse)

Pour parler du dispositif, nous recevons Sayem Tookour, responsable du pôle création artistique à FGO-Barbara.

Nous partirons ensuite avec Louis Pierre-Lacouture à Berlin pour rencontrer le chorégraphe brésilien Thiago Granato, qui questionne la place de l’écoute dans la société de communication dans sa pièce The Sound They Make When No One Listens. Maxime Fassiotti conclura enfin l’émission avec une chronique humoristique.

Présentation : Clara Rivoisi / Invité.e.s : Sébastien Mercier et Sayem Tookour / Chroniqueurs : Louis Pierre-Lacouture et Maxime Fassiotti / Réalisation : Margot Page / Co intervieweuse : Faustine Moulin / Coordination : Hugo Leroi