La Matinale de 19h – On présente le projet Sphera et le festival Avance Rapide ! // 07/06/2022

Ce soir dans La Matinale, une émission spéciale consacrée au premier festival de Radio Campus Paris : Avance Rapide, qui a lieu du 9 au 12 juin ! Au programme, des concerts, des conférences, des tables rondes, des émissions spéciales… Tout ca le temps d’un week end et dans 4 lieux différents. Pour nous en parler, nous recevons Faustine Moulin et Jules Rouff, co responsables de la communication de Radio Campus Paris.

En première partie d’émission, nous recevons le projet Sphera, le premier réseau de médias indépendants en europe, qui est notre partenaire principal sur le festival. Francesca Festa, du média Café Babel, sera notre invitée pour présenter son média ainsi que le projet Sphera, dont il fait partie.

Nous aurons également des chroniques : Saskia Reimann nous parlera de la piscine Molitor, et Amandine Richard nous donnera son avis sur le wokisme pour sa toute première chronique pour nous !

Présentation : Hugo Leroi / Co intervieweuse : Gabrielle Bayer / Invité.e.s : Francesca Festa, Faustine Moulin et Jules Rouff / Chroniques : Saskia Reimann et Amandine Richard / Réalisation : Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi