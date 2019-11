La matinale de 19h – Marche du 23 Novembre // 28.11.2019

Les femmes marchent pour se faire respecter, les femmes marchent pour obtenir les mêmes droits que les hommes et les femmes remplissent les rues. On se souviendra longtemps de la belle mobilisation du 23 novembre autour des collectifs féministes et contres les violences faites aux femmes. Lisa, activiste du Collectif Féministe Révolutionnaire et Gabrielle Jonchère, activiste au collectif FièrEs débriefent la marche au micro de la matinale de 19H.

Un engagement des jeunes remarquables et des luttes féministes hybrides, c’est le visage affiché par ces milliers de femmes qui préparent désormais la grève du dimanche 8 mars 2020.

L’émission se poursuit à l’écoute du reportage d’Elsa Gavinet qui a interviewé Corinne Bopp. Elle nous présente la 24e édition des Rencontres du cinéma documentaire (27 nov. – 3 déc.) qui se déroule au cinéma Le Méliès à Montreuil. Culture toujours dans la matinale de 19h, on découvre la 16 ème édition du Dauphine Jazz Festival avec les invités du ZOOM animé par Rose, Anna Lenoir et Marie Deluzet. L’émission se clôt sur la chronique de Marie-Lou qui a analysé le film Le Mans 66 à la lumière de la valeur vitesse de notre société.

Présentation : Lou Hervier / Réalisation : San Albessard / Co-interview : Matthilde Pires / Reportage : Elsa Gavinet & Nicolas Muraour / Zoom : Rose Nicolas / Coordination : Jules Benveniste / Web : Lou Hervier