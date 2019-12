La matinale de 19h – Lola vers la mer // 09.12.2019

Ce soir nous recevons Mya Bollaers, actrice belge, et Laurent Micheli réalisateur de « Lola vers la mer » pour parler de ce film qui est l’histoire de Lola, une jeune fille transgenre de 18 ans qui fait face au décès de sa mère alors que celle-ci devait la soutenir financièrement pour se faire opérer. Afin de respecter les dernières volontés de sa mère, Lola et son père, un homme rude qui n’accepte pas la transition de sa fille, vont se rendre jusqu’à la côte belge pour respecter les dernières volontés de l’être aimé. Ce film aborde la transidentité loin des clichés et de la fétichisation des corps. Nous vous laissons découvrir le film en salle dès le mercredi 11 décembre.

L’émission se poursuit par un reportage de Silvain Hamanaka sur l’exposition la cop25 qui se tient actuellement à Madrid. Ensuite, Aleksandra Wlodarczyk nous a parlé de cette fameuse banane scotchée au mur par l’artiste Italien Maurizio Cattelan, qui a été vendu à un collectionneur français pour la modique somme de 120 000 dollars. Pitoum nous a quant à lui parlé ses péripéties et de la réforme des retraites.

L’émission se clôt sur le ZOOM présenté par Jules qui nous a parlé de culture au quai qui investira le carreau du Temple les 14 & 15 décembre.

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Sandra Foulon / Reportage : Silvain Hamanaka / Zoom : Jules Benveniste / Chronique : Aleksandra Wlodarczyk & Pitoum/ web : Sandra Foulon / Coordination : Jules Benveniste