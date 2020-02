La Matinale de 19h – Loi SILT – // 26.02.2020

Pour cette matinale du mercredi 26 février nous recevons Marie Nègre et Pauline Feilhes qui viendront nous parler de la 3ème édition des « Planche de l’ICART »

Clément et Jules viendront nous faire leurs chroniques mais pour commencer on parle du renouvellement de la loi SILT, la loi sur la Sécurité Intérieur et la lutte contre le Terrorisme !

Et pour nous aiguiller sur le sujet nous recevons Anne-Sophie Simpere, responsable plaidoyer libertés à Amnesty International.

Merci d’écouter la Matinale !

Présentation : Tom Losfeld / Réalisation : Margot Page et Carl Verhasselt / Co-interview : Lina Boudjeroudi / Chroniques : Jules Benveniste et Clément Follet/ Zoom : Flavie Motila / Web : Tom Losfeld / Coordination : Jules Benveniste