La Matinale de 19h – Loi sécurité globale vue par Amnesty – 10/02/21

Au sommaire de cette émission, on parlera des arrestations et des détentions arbitraires, massives, à Paris lors de la Manifestation contre la loi de “Sécurité Globale” le 12 décembre 2020, qui sont pointées du doigt par un nouveau rapport d’Amnesty International, très instructif. Pour en parler on recevra Anne-Sophie Simpere, auteure de la recherche et chargée de plaidoyer Libertés à Amnesty International France, et Adrien Adcazz, reporter à Quartier Général, interpellé violemment le 12 décembre, puis abusivement placé en garde à vue, alors qu’il filmait la Marche des libertés à Paris.

A 19h37, c’est le reportage de Zoé, qui s’est rendue à la manifestation de soutien pour Julie, le 7 février.

Le zoom de la rédaction nous emmènera ensuite à la rencontre de feutrières et teinturières qui ont ouvert la porte de leur atelier à Léa, dans la ville de Tende. Et on terminera en beauté avec la chronique PNL de Nicolas à 19h49.

Présentation : Chloé Bergeret et Jules Benveniste / Réalisation : Colin Gruel / Co-interview : Chloé Bergeret / Reportage : Zoé Neboit / Chroniques : Nicolas Rivoisi / Coordination et web : Anaïs Martinez