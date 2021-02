La Matinale de 19h – Loi Climat, Participation politique des femmes, Rencontres Internationales Paris Berlin, Henri News //23 Février 2021

On a reçu, à l’origine de la grève des jeunes pour le climat à Paris, coordinatrice nationale de Youth for Climate et cofondatrice du mouvement Désobéissance écolo Paris et, bénévole et porte-parole de l’association Les Amis de la Terre , en charge du suivi de l’ambition climatique du projet de loi et de la mobilisation de la jeunesse notamment. On y a parlé Loi Climat, mobilisation de la jeunesse et impact du COVID-19, avec Nadia Noumri en co-interviewer.