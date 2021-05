La Matinale de 19h // L’IVG et son histoire // 14.04.2021

Au Sommaire de la Matinale ce soir il sera question d’histoire, de femmes et de poings levés. Le 5 avril 1971, paraissait à la une de l’Obs le célèbre manifeste de 343. La semaine dernière, un nouveau manifeste des 343 réclamait l’allongement des délais pour avoir recourt à une IVG, relançant un débat qui n’appartient pas seulement à l’histoire. Avec Pauline, on reçoit Mathilde Larrère, historienne, maîtresse de conférence à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l’histoire des révolutions et des luttes sociales ; ainsi que Lucile Ruault, chargée de recherche en sociologie au CNRS, membre du laboratoire Cermes3 de l’EHESS et de L’Université de Paris, qui a consacré sa thèse aux pratiques autonomes féministes gynécologiques des années 70 à 80. Dans le zoom de ce soir, Chloé nous présentera le mouvement Music Declares Emergency qui rassemble acteurs de l’industrie musicale, mobilisés par l’urgence climatique et écologique. Puis Pauline, décidément une de nos féminazgul en chef dans la rédaction, nous parlera d’un festival de films de femmes, et c’est Glenn, représentant de la minorité masculine de la Matinale, qui clôturera l’émission par une chronique sur le beau, le magnifique SCH.

La Matinale de 7h du soir c’est sur radio campus paris jusqu’à 19h55 sur le 93.9 🙂

Présentation: Zoé Neboit Interview : Zoé Neboit Co Int: Pauline Rossano Chronique: Pauline Rossano / Zoom: Chloé Bergeret Chronique : Glenn Gillet / Réalisation: Elsa Gavinet / Coordination: Anaïs Martinez