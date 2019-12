La matinale de 19h – L’indépendance en Catalogne // 02.12.2019

La Catalogne, ses rêves d’indépendance, et la punition de douze de ses leaders indépendantistes. Le 14 octobre dernier, les sept juges du Tribunal suprême d’Espagne devant lesquels étaient inculpés ces personnalités catalanes pour l’organisation déclarée illégale d’un référendum et la proclamation consécutive de l’indépendance de la Catalogne en 2017, ont rendu leur verdict. Neuf des accusés ont été condamnés à de peines de prison allant de 9 à 13 ans, les trois autres ont écopé d’amendes pour désobéissance.

Le 18 octobre dernier, une forte mobilisation populaire et une grève générale ont été organisées en protestation. Pour revenir sur ce sujet, la Matinale de 19 h a reçu la journaliste Rosa Perez Masdeu, spécialiste du dossier.

Dans sa chronique, Aleksandra nous a ensuite parlé des objets les plus gênantes du moment : des tapis de souris et autres décorations de Noël en vente sur Amazon et à l’effigie… des camps de concentration.

Le Zoom était consacré au spectacle de tango Seasons proposé par la compagnie TangoArt. Un spectacle de théâtre et de danse autour de la passion amoureuse, du couple et de tous les états émotionnels dans lesquels seul l’amour peut nous mettre. Plusieurs couples évoluent sur Quatre Saisons, celles de Vivaldi bien sûr, mais aussi celle du compositeur et arrangeur de tango Astor Piazzolla. La prochaine représentation est à découvrir lundi 15 décembre au Théâtre Clavel (75019) à 19h30.

Enfin, Simon s’est plaint dans sa chronique de tous ces enfants insupportables qui font déjà leur liste de cadeaux au Père Noël. Un bambin en particulier l’énerve : le petit Manu, qui n’en démord pas et veut absolument se voir offrir une réforme des retraites pour les fêtes de fin d’année…

Présentation : San Albessard / Réalisation : Margot Page / Co-interview : Maxime Crabé / Chroniques : Aleksandra Wlodarczyk & Simon Marry / Zoom : Charlotte Viguié / Coordination : Jules Benveniste / Web : Charlotte Viguié