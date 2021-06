La Matinale de 19h // L’euro 2020 : les prévisions de deux experts football // 14/06/2021

Au sommaire de cette émission, on parle de tout à fait autre chose, l’euro de football en compagnie de Victor Estrangin et de Fayad Moundji, tous deux journalistes pour Les Réservistes. Dans le zoom de la rédaction, nous irons à la rencontre de l’association FUSiON qui organise un festival de hip hop. Armelle Mahé, fondatrice de l’asso sera avec nous pour en parler. Et Alessa viendra sublimer ce super programme avec sa chronique. Bonne soirée à l’écoute de Radio Campus Paris.

Présentation : Chloé Bergeret / Co Intervieweur : Samuel / Chronique: Alessa Haug/ Réalisation: Elsa Gavinet/ Coordination : Hugo Leroi