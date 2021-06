La Matinale de 19h // Les ventes d’armes françaises et la non transparence de l’état // 09/06/2021

Bonsoir à toutes et à tous !

Au menu de cette Matinale, tout d’abord le rapport sur les ventes d’armes françaises dans le monde.

Le ministère des armées, comme tous les ans, a rendu public ses chiffres, mais le sujet reste épineux…

Manque de transparence, clients qui ne respectent pas forcément les droits de l’homme….

Nous ferons le point avec notre invité Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer armes pour Amnesty International…

A 19h30, Quentin Bouchaud nous offrira une chronique sur la Tanzanie…

A 19h34, nous recevrons l’artiste Come Ranjard dans le Zoom de la Matinale,

Et nous terminerons l’émission justement par un live de Come Ranjard, car on a bien besoin d ‘un peu de musique en ce moment….

Présentation : Léa Hurel / Interview et Zoom : Quentin Bouchaud, Zoé Neboit / Chronique : Quentin Bouchaud/ Réalisation: Léa Lhesest / Coordination : Hugo Leroi