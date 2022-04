La Matinale de 19h – Les théories du complot et leur lien avec l’extrême droite // 20/04/2022

Le complotisme et la fake news vont bon train en période d’élection présidentielle, à se demander si le Trumpisme n’a pas voyagé outre-Atlantique pour se loger dans la rhétorique de plusieurs candidat.e.s en France. Nicolas Dupont-Aignan y allait récemment de sa petite sortie, qualifiant cette élection de “truquée”. Par ailleurs, tous les arguments de Marine le Pen ou Eric Zemmour concernant l’immigration semblent être tirés de conversations Whattsapp obscures, sans sources fiables ni faits avérés.

Comment le complotisme fait-il gagner ? Comment reconnaitre des arguments complotistes ? Comment armer les plus jeunes générations contre ce phénomène ? Pour en parler, nous recevons Didier Desormeaux, auteur du livre « Le complotisme : décrypter et agir ». Il est également secrétaire général de la Conférence Nationale des Métiers du Journalisme.

Dans le Zoom, nous irons à la rencontre du Secours Islamique France, qui met en place son dispositif mobile de distribution alimentaire : la Tournée des Tables du Ramadan. Ce projet substituant les traditionnelles Tables du Ramadan a déjà permis de distribuer plus de 3000 repas dans divers foyers sociaux et à des personnes en situation de grande précarité dans les départements de l’Essonne, Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Nous recevrons Rachid Lahlou, président de l’association.

Hicham Caillibe nous parlera des manifestations « Ni Macron ni Le Pen » dans les universités parisiennes, tandis que Tom Malki nous parlera d’Emmanuel Macron, candidat à sa réélection.

Présentation : Daphné Deschamps / Co interviews : Hicham Caillibe / Chroniqueurs : Tom Malki et Hicham Caillibe/ Invité.e.s : Didier Desormeaux et Rachid Lahlou / Réalisation : Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi