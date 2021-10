La Matinale de 19h // Les relations franco-algériennes // 25/10/2021

Au sommaire de cette émission, un programme tout d’abord lié au bonheur. L’argent fait-il le bonheur ? Je connais la réponse ! Bon, ce n’est pas complètement avéré. Mais faire un don permet aux gens d’être heureux. Nous aurons le plaisir de recevoir l’humoriste Cartouche afin de nous parler de l’association Cékedubonheur qui publie un livre le Bruit du Bonheur, au bénéfice de cette association, regroupant le point de vue sur cette notion pour 26 personnalités publiques. Il est ou le bonheur, il est où, dixit Christophe Maé. Nous reviendrons à un peu d’international avec un enjeu de mémoire, un enjeu international quasiment d’ordre fraternel avec l’Algérie. Que se passe-t-il entre Paris et Alger ? La volonté de réconciliation du président Macron aboutit paradoxalement à des contradictions et à une crise sans précédent. Les petits pas, comme ceux de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961, ne correspondent plus aux attentes de la diaspora ou du peuple algérien. Au cœur de cette crise, une jeunesse algérienne qui perd espoir. Nous parlerons d’elle et de cette crise diplomatique avec Razika Adani, philosophe, conférencière et islamologue franco-algérienne. Suivra un peu plus de légèreté. Maxime Fassiotti nous consacrera son programme « La Tuture à Papa ». Notre chroniqueuse Elisa Feliers est prête, motivée, c’est son baptême du feu, une première pour elle avec un gros sujet sur Vincent Bolloré. Soyez attentif car la matinale de 19h, c’est maintenant et c’est parti !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Co intervieweuse et chroniqueuse : Elisa Féliers / Réalisation : Colin Gruel / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Cartouche et Razika Adnani / Web : Hugo Leroi