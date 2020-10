La Matinale de 19h – Les Ouïghours en Chine // 06.10

Les Ouïghours sont un peuple turcophone habitant, pour plus de 10 millions d’entre eux, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. La plupart d’entre eux de confession musulmane, les Ouïghours sont implantés dans cette province d’Asie Centrale depuis plus d’un millénaire, sous souveraineté de Pékin depuis la fin du XVIIIème siècle. Depuis maintenant plus de 4 ans, ces mêmes ouïghours subissent, je cite Human Rights Watch, “une campagne massive et systématique de violations des droits humains”, de la part du gouvernement chinois. Une répression, passant par stérilisations forcées, viols, déportations, emprisonnements et j’en passe. Le tout, passé sous silence, jusqu’aux premières réactions de gouvernements étrangers ; dont les États-Unis qui ont déjà mis en place des sanctions contre le régime de Xi Jinping. On en parle dans la Matinale de 19h aux côtés de Alim Omer et Merdan Memet, respectivement président et secrétaire général de l’association des Ouïghours de France.

Dans le zoom de ce soir, on reçoit Léo Jouvelet, directeur et programmateur du FGO Barbara et des Trois Baudets, et Ameline Maheo, assistante de programmation et chargée de production.

On y parle notamment du festival ICI DEMAIN, qui se tiendra du 18 au 20 novembre, ou encore de leur Pôle Création artistique. Les mêmes FGO Barbara et Trois Baudets proposent aussi un dispositif Variation(s) et le Prix Cécile Pollet.