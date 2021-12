La Matinale de 19h // Les nuisances sonores à Paris // 06/12/2021

Au sommaire de notre émission, du locale, du locale, du locale comme je ne cesse de le clamer corps et âme à notre chef Hugo Leroy. En effet, nous nous concentrerons tout d’abord pour notre Grand Sujet sur la mairie de Paris qui a présenté son projet de plan d’amélioration de l’environnement sonore. Parmi les actions proposées : abaisser les limitations de vitesse dans tout Paris, favoriser les motorisations plus silencieuses, prendre en compte et encadrer les sons produits par les véhicules… Un projet d’envergure, tant on sait le problème que pose la pollution sonore à Paris et dans nos villes en France. Nous en parlerons avec Franck-Olivier Torro, porte-parole du collectif “Ras le Scoot”, association qui agit contre les nuisances sonores des deux roues motorisés. Crise sanitaire oblige, la pratique du télétravail croît. Il s’agit d’un profond changement du monde du travail; et pour cela une nouvelle proposition de loi présentée par la majorité présidentielle vise à créer un « titre télétravail » de 600 euros par an. Nous en parlerons avec Frédérique Lardet de la startup Work Life qui a déjà créé une innovation similaire. Nous relançons également ce soir nos flash infos. Je serai accompagné tout au long de cette émission par … Nos chroniqueurs s’échauffent mesdames et messieurs. Eh oui, ils sont prêts et ils vous parleront de … En quelques mots bonne émission et bienvenue !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Invité.e.s : Franck Olivier Torro, Jeanne Medvesky, Emmanuel Mercier et Marc Sapin / Co intervieweur : Hugo Leroi / Chroniqueur : Maxime Fassiotti / Réalisation : Margot Page / Coordination : Hugo Leroi