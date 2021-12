La Matinale de 19h // Les jeunes sont-iels désinteressé.e.s par le vote ? // 22/12/2021

Ce soir dans la Matinale de 19h, nous parlerons de l’étude parue dans le JDD, statuant que plus de la moitié des jeunes entre 18 et 30 ans ne comptent pas aller voter aux prochaines élections présidentielles de 2022. Des chiffres inquiétants, compte tenu de l’abstention record déjà observée (85% ne sont pas allés votés) lors des dernières régionales dans la même tranche d’âge. Quelles sont les raisons de cette désertion ? La pandémie a-t-elle joué un role ? Y-a-t-il des solutions pour redonner envie aux jeunes de se rendre aux urnes ? Des clés de compréhension nous seront apportées par Lucas Ormière, doctorant en sciences politiques et intervenant à Sciences Po Bordeaux, qui a beaucoup travaillé sur la question en France et en Espagne.

Dans le ZOOM, nous parlerons de la situation des personnes aidantes, avec Alicia Donolato, en charge du développement pour FamyHelp, une application gratuite destinée aux aidants des séniors en perte d’autonomie. On estime à 11 millions le nombre de proches aidants en France, portant assistance à des séniors, des personnes handicapées mentales ou physiques. Comment leur venir en aide dans leur vie quotidienne ? L’entreprise peut-elle avoir un rôle à jouer ? Quid de l’état ?

Maxime Fassiotti viendra nous parler de la sortie de Matrix Resurrections dans sa chronique, d’une façon… Bien à lui.

Présentation : Théo Monteil / Co intervieweur : Hugo Leroi / Invité.e.s : Lucas Ormière et Alicia Donolato/ Chroniqueur : Maxime Fassiotti/ Réalisation : Léa Lhesest / Coordination : Hugo Leroi