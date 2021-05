La Matinale de 19h // Les affrontements Palestine – Israël // 17/05/2021

Au sommaire ce soir, un sujet important et complexe : l’escalade de violence entre Israël et Palestine, qu’on observe depuis quelques jours. Pour en parler, on reçoit, Ines Abdel Razek, directrice du plaidoyer pour

le Palestine Institute for Public Diplomacy. Dans le zoom de la rédaction, Massine nous emmènera à la manifestation pro-Palestine qui a eu lieu samedi à Paris. Nous serons bien accompagnés ce soir par Lucas et Léa, et leurs merveilleuses chroniques.

Présentation : Chloé Bergeret / Co-interview et Zoom : Massine Kelai / Web : Hugo Leroi/ Chronique : Lucas Richard et Coordination : Hugo Leroi