La Matinale de 19h // Les actions de la mairie de Paris Centre pour la jeunesse // 23/11/2021

Au sommaire de ce soir, on retrouve le maire de Paris Centre, Ariel Weil, pour nous parler des moyens mis en place pour aider les étudiants en situation précaire. Dans le premier zoom de la rédaction, on reçoit Amira, qui est en train de créer un podcast en français et en arabe qui déconstruit la vision des femmes et du féminisme dans les pays du moyen orient, Guessarate, dans le second zoom de la rédaction on rencontrera Vincent Bride, un des auteurs de l’ouvrage 25 ans d’activisme punk. Beau programme. Et nous serons accompagnés des superbes chroniqueuses Sophie et du reportage de Morgane.

Bonne soirée à l’écoute de Radio Campus Paris.

Présentation : Chloé Bergeret / Co intervieweur : Hugo Leroi / Chroniqueuses : Morgane Protas et Sophie Brody / Réalisation : Jeffrey Louis / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Ariel Weil, Vincent Bride et Amira / Web : Hugo Leroi