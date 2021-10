La Matinale de 19h // Le wokisme : origines et récupération politique // 26/10/2021

Ce soir dans La Matinale, nous recevons Jules Falquet, sociologue et enseignante chercheuse à l’université de Paris 8, pour parler du wokisme : qu’est-ce que c’est, être woke ? D’où vient ce terme ? Pourquoi on entend souvent l’extrême droite en parler ? Les clés de compréhensions seront ici données. Dans le ZOOM, le directeur général du Secours Populaire, Thierry Robert, viendra nous parler de la nouvelle édition de leur opération « Comme un poisson dans l’eau », visant à apprendre à nager à plus de 800 enfants dont les familles bénéficient de l’aide de l’association emblématique. Emmanuelle Alavoine nous parlera quant à elle de l’ouverture des Quartiers Jeunes à Paris, où elle a eu la chance d’interviewer la maire de Paris et candidate à la présidentielle : Anne Hidalgo.

Présentation : Chloé Bergeret / Co intervieweuses : Elisa Féliers et Capucine Taconet / Réalisation : Tom Mcminigal / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Jules Falquet et Thierry Robert / Web : Hugo Leroi