La Matinale de 19h – Le tabou de l’inceste – 16/02/21

Au sommaire ce soir de cette émission, on recevra Arnaud Gallais, cofondateur et porte parole de l’association « Prévenir et Protéger », qui travaille sur les moyens qui existent de prévenir et de protéger les enfants de l’inceste.

A 19h41, Tamos le thermos, jeune dessinatrice engagée dont la page Instagram compte pas moins de 10 000 abonnés sera avec nous dans le Zoom jeune talent. Sans oublier les magnifiques chroniques de Nadia et d’Eliott.

Présentation : Chloé Bergeret / Réalisation : Nicolas Rivoisi / Co-interview : Emmanuelle Alavoine / Chroniques : Nadia Noumri et Eliott Janon / Coordination et web : Anaïs Martinez