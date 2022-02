La Matinale de 19h // Le Syndrome de Fatigue Chronique // 27/01/2022

Ce soir dans La Matinale, nous parlerons du Syndrome de Fatigue Chronique, maladie méconnue mais mise en lumière récemment car elle ressemble très étroitement au Covid Long. Très handicapante, cette maladie pourrit le quotidien de 50 000 à 200 000 Français, qui peinent à être reconnus et traités convenablement. Nous recevons Robert Schenk, aidant et co responsable de l’association Française du Syndrome de Fatigue Chronique (ASFC).

Dans le ZOOM, nous irons à la rencontre de l’association « La Fourmilière », basée sur le principe de communauté autour du bénévolat. Marion Robert, co fondatrice et directrice des opérations de l’association sera avec nous.

Nos chroniqueuses du soir seront Adalyen de Particule, qui nous parlera d’une exposition qu’elle a vu, et Marie Aubert, qui nous parlera d’une innovation démocratique.

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Invité.e.s : Robert Schenk et Marie Robert / Chroniqueuses : Adalyen de Particule et Marie Aubert / Réalisation : Jeffrey Louis / Co intervieweuse : Maud Lafaye / Flash info : Elsa Gavinet / Coordination : Hugo Leroi