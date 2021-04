La Matinale de 19h // Le sexisme dans le journalisme // 24/03/21

Ce soir, dans La Matinale, on parle de sexisme dans le milieu du journalisme. Un sujet qui résonne dans l’actualité avec le récent #PierreMenesOut dont tout le monde parle depuis plusieurs jours. Reporters sans frontières a dévoilé le 8 mars dernier un rapport intitulé « Le journalisme face au sexisme » et nous avons le plaisir de recevoir Catherine Monnet, rédactrice en chef à Reporters sans frontières pour la première partie de cette émission. Juste après une pause musicale, nous aurons le plaisir de recevoir Léa Broquerie, journaliste et porte Parole à Prenons la Une, une association qui œuvre « pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et l’égalité dans les rédactions ».

Ensuite, une chronique sur la série Detectorist par Pierre. Le Zoom culturel pour vous présenter si ce n’est pas déjà fait, la formidable série Genre aux poings de Radio Parleur. Agathe de la rédaction de Radio Campus Paris reçoit Romane Salahun, journaliste à Radio Parleur et co-autrice de la première saison.