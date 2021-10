La Matinale de 19h // Le scandale des déchets nucléaires en Sibérie // 21/10/2021

Au menu ce soir sur le 93.9, en première partie d’émission, des déchets nucléaires français qui se font la malle dans le grand nord sibérien. Dans un rapport, GreenPeace épingle l’Etat français pour sa gestion des déchets émanant des centrales de l’Hexagone, qui seraient pour partie envoyés en Russie au motif qu’ils seraient réutilisables, ce que l’ONG conteste. On a beaucoup de questions à ce sujet avec mon camarade.

Dans le zoom de la matinale on abordera aussi le thème de l’éco-anxiété, l’angoisse liée à la dégradation des conditions environnementales. Elle touche en plus de personnes, notamment des jeunes, et pour en parler on recevra Célie Massini, interne en psychiatrie, qui connaît particulièrement bien le sujet, puisqu’elle est co-autrice d’un livre intitulé Les émotions du dérèglement climatique, paru le 22 septembre, co-écrit avec le professeur en psychiatrie Antoine Pelissolo.

Et puis que serait une Matinale sans ses ineffables chroniqueurs et reporters ! Avec Nolwenn Autret, on revivra la manifestation de Nous Toutes, dimanche dernier, pour dénoncer une nouvelle fois les féminicides et se rappeler à la mémoire des victimes. Carole Le Du viendra quant à elle nous chroniquer la vie et l’oeuvre d’un scientifique et industriel suédois, et pas des moindres : Alfred Nobel, à qui on doit le prix éponyme.

Voilà, vous avez le programme, la Matinale de Radio Campus Paris, 93,9, c’est parti !

Présentation : Glenn Gillet/ Co intervieweur : Nicolas Rivoisi / Chroniqueuse : Carole le Du / Reporter : Nolwenn Autret / Réalisation : Kathleen Franck / Coordination : Hugo Leroi / Invitées : Cécile Génot et Célie Massini / Web : Hugo Leroi