La Matinale de 19h // Le rapport « Sauvé » : les abus sexuels au sein de l’église catholique // 19/10/2021

Pour cette matinale, nous recevons Victoria Mizrahi, thérapeute à La Rochelle spécialisée dans l’écoute des victimes et auteurs, masculins et féminins, d’abus sexuels. Elle a réagit pour nous au rapport Sauvé qui a fait état, la semaine dernière, du nombre extrêmement élevé d’abus sexuels au sein de l’église catholique. Elle donne ici, grace à son métier et son expérience, des clés de compréhension du mécanisme d’emprise et de peur qui se met en place dans l’esprit des victimes notamment. Dans le zoom, nous avons eu le plaisir de parler à David Flores et Alma, bénévoles de l’association « TEJE » (Travailler ensemble jeunes et engagés.ées), association d’expatriés colombiens en France, qui facilite la transition entre ces deux pays pour les colombiens, désireux de retrouver un peu de chez eux, ici.

Présentation : Maxime Fassiotti / Co intervieweuses : Capucine Taconet et Sylvie Argibay / Réalisation : Tom McMinigal / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Victoria Mizrahi, David Flores et Alma / Web : Hugo Leroi