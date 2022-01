La Matinale de 19h // Le rapport Oxfam sur les inégalités de richesses // 20/01/2022

Au programme ce soir, je l’ai dit plus tot, nous parlerons en première partie du rapport sorti par Oxfam France concernant les inégalités de richesse dans le monde, nous serons avec Quentin Parrinello, responsable plaidoyer et justice fiscale pour oxfam france. Nous écouterons ensuite Adalyen de Particules qui a vu le film “Memory Box”, sorti hier au cinéma. S’en suivra le zoom de la rédaction où nous parlerons à Vincent Drezet de l’association Attac France pour le livre “Macron on fait le bilan”, où 24 auteurices jugent le quinquennat de l’actuel président sur des thèmes généraux. Nous finirons avec une chronique de Maud Lafaye qui nous parlera d’un nouveau réseau social, dont l’objectif est de cultiver et partager l’altruisme.

Présentation : Hugo Leroi / Invité.e.s : Quentin Parrinello et Vincent Drezet / Chroniqueuses : Maud Lafaye et Adalyen de Particules / Réalisation : Mickael Adarve et Jeffrey Louis / Co intervieweur.se.s : Chérine Zidour et Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi