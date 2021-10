La Matinale de 19h // Le rapport d’Amnesty : des vaccins, mais pas pour tout le monde // 11/10/2021

Au sommaire de cette émission, un programme lié à des enjeux de santé mais nous vous le promettons nous n’évoquerons pas directement le Covid. Nous aurons donc le plaisir pour notre grand dossier du jour de recevoir Philippe Hensmans, représentant d’Amnesty International. L’association publie un rapport à charge contre les laboratoires pharmaceutiques et les pays riches, dénonçant leur ingérence dans la distribution des vaccins aux pays les plus pauvres. Nous essayerons de comprendre pourquoi cette distribution patine et pourquoi seulement 1% des habitants de l’hémisphère sud sont vaccinés. Nous recevrons ensuite pour le Zoom Charlotte Kanski, responsable prévention au Comité de Paris de La Ligue contre le Cancer, afin de nous rappeler les tenants et les aboutissants d’Octobre Rose. Je serai accompagné tout au long de ces entretiens par la très chère Kathleen Franck. Notre chroniqueur du jour s’échauffe également. Il s’agit du chef de cette matinale, Hugo Leroi qui viendra nous parler de … Soyez attentif et à l’écoute car la matinale de 19h, c’est parti !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Co intervieweuse : Kathleen Franck / Réalisation : Margot Page / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Philippe Hensmans et Charlotte Kanski / Chroniqueur : Hugo Leroi / Web : Hugo Leroi