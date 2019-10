LA MATINALE DE 19H – LE PRINTEMPS DE LA PSYCHIATRIE // 02.10.2019

La psychiatrie est en crise. Ce constat dressé par le rapport parlementaire réalisé par Martine Wonner (LaREM) et Caroline Fiat (LFI), fait notamment suite aux contestations du Printemps de la Psychiatrie. Valérie Rahon, infirmière, et Delphine Glachant, médecin psychiatre, sont venues livrer à Elsa et Maxime leur expérience et leur vision de solutions à la crise que le secteur traverse depuis des décennies.

« Il y a une influence néfaste non seulement du lobby pharmaceutique mais plus globalement des groupes privés. »

On entrevoit un métier profondément humain dans sa complexité et son suivi.

« Notre boulot est fondé sur le rapport à l’autre. »

Ensuite, un reportage sur La Base par Mathilde, un zoom sur l’exposition « Né quelque part » à Citéco avec Cécile Delalande toujours avec Elsa et, pour clore l’émission, une chronique par Jules qui n’a pas pu s’empêcher de se plaindre de bruit que va causer la prochaine Nuit Blanche ce weekend.

