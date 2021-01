La Matinale de 19h – Le monde musical en crise // 6/01/21

Au programme de ce soir, l’équipe de la nuit évoquera le monde de la nuit en berne, les DJ ne peuvent plus se produire, les boîtes de nuit sont vides, on en parlera avec Victorien Jacquemond du Rex. Dans une deuxième partie, on évoquera la crise que traverse la presse musicale indépendante face au vide laissée par le monde de la culture considérée comme « non-essentielle » par le gouvernement. Nous recevrons Simon du Trax Magazine.

Puis, ce sera au tour des chroniques : Anna nous parlera des femmes autrices méconnues du grand public, et Nicolas reviendra dans une chronique sur un film cher à son coeur, temps nostalgique où les cinémas étaient encore ouverts.

Crédits : Présentation : Lina Boudjeroudi / Co-interview : Khadija Toufik / Réalisation : Antonin Simard / Chroniques : Anna Finot et Nicolas Rivoisi / Coordination et web : Anaïs Martinez