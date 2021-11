La Matinale de 19h // Le livre « Une bibliothèque féministe », d’Agathe Le Taillandier // 03/11/2021

Ce soir dans le grand sujet de La Matinale, nous recevons Agathe le Taillandier, autrice du livre « Une bibliothèque féministe », retraçant les ouvrages des plus grandes écrivaines françaises, qui ont influencé les pensées féministes et progressiste d’aujourd’hui. A l’intérieur, les réactions d’Adèle Haenel, Virginie Despentes, Assa Traoré, Denis Mukwege…

Dans le ZOOM, nous parlerons à Rémi Lainé, directeur de la SCAM, organisateur du festival « Les étoiles du documentaire.

Présentation : Sylvie Argibay / Co intervieweuses : Pauline Rossano et Lara Lopes / Réalisation : Léa Lhesest / Chroniqueuses : Maud Lafaye et Pauline Rossano / Coordination : Hugo Leroi / Invités.ées : Agathe le Taillandier et Rémi Lainé / Web : Hugo Leroi