La Matinale de 19h // Le livre « Sur les Dents », avec son auteur Olivier Cyran // 02/06/2021

Olivier Cyran, auteur du livre « Sur les Dents », vient ce soir nous parler de la relation, plus étroite qu’on ne le pense, entre la dentition et le statu social d’un individu. Il est question ici d’inégalités quant à l’accès à la santé, de revenus… Qui amène les gens plus pauvres à un accès aux soins dentaires moins voire pas du tout possible.

Dans le zoom, nous recevons Emma Brillanceau et Xavier Dumas, qui viennent respectivement nous parler de l’association « Lire la Société » et le projet qu’elle a porté : le vote « 30 ans 30 lois », pour élire la loi la plus influente/impactante des 30 dernières années.

Lucas Richard a trouvé une nouvelle idée de marque, et Quentin Bouchaud nous fait sa review du concert d’Indochine au Stade de France, pour les chroniques d’aujourd’hui.

Présentation : Elsa Gavinet / Interview et Zoom : Quentin Bouchaud / Chroniques : Lucas Richard et Quentin Bouchaud/ Réalisation: Léa Lhesest / Coordination : Hugo Leroi