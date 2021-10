La Matinale de 19h // Le livre « No Bra » avec Gala Avanzi // 05/10/2021

En première partie d’émission, on reçoit Gala Avanzi, autrice d’un livre intitulé “No Bra”, qui, comme son nom l’indique, est un manifeste contre les soutiens-gorges. Et puis en deuxième partie d’émission, on va parler d’un de nos partenaires, le Festival Beside, et on aura même un live exceptionnel du groupe HEU, un des groupes que vous pourrez retrouver au festival.

Présentation : Daphné Deschamps / Réalisation : Colin Gruel / Coordination : Hugo Leroi / Invités : Gala Avanzi, Corie Garnier, Coline et le groupe HEU/ Web : Hugo Leroi